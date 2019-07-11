Bugatti выпустил двухсотый экземпляр модели Chiron

В связи с тем, что двухсотый экземпляр бренд выпустил вместе с празднованием 110-летия.

В связи с этим компания анонсировала юбилейную спецверсию автомобиля, которая будет выпущена в количестве 20 экземпляров.

Она от обычного Chiron помимо приставки к названию Sport «110 ans bugatti» получит французский триколор на задней поверхности боковых зеркал, а также панорамную крышу и особый цвет «Steel Blue».

В движение он будет приводиться такой же силовой установкой, что и обычный Chiron. В частности речь идет о 1 500-сильном трубированном двигателе с показателем крутящего момента 1 600 Нм.

Разгоняется спорткар до первой сотни за 2,4 секунды. В целом Chiron планируют выпустить в количестве 500 экземпляров, причем в компании говорят, что 400 их них уже есть покупатели.

Показателя в 200 выпущенных экземпляров удалось достичь за два с половиной года. Сначала компания выпустила 70 единиц, в прошлом году 76, а в этом году планируется собрать 80 гиперкаров.