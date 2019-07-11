Минпромторг не включил Tesla и Bugatti в список роскошных автомобилей

При изучении документов Счетная палата в списке дорогостоящих машин не обнаружила несколько очень дорогих моделей.

Так, в новом перечне из 1193 моделей нет Bugatti Veyron Grand Sport за 100 млн рублей, Tesla Model S, которая в России стоит около 4 млн рублей и Mercedes-AMG S 63 4Мatic в удлиненной версии с ценником 9 млн рублей.

По закону повышенным коэффициентом облагаются автомобили, чья цена превышает 3 млн рублей.

Повышенный коэффициент варьируется от 1,1 до 3. Все зависит от стоимости автомобиля, его года выпуска и мощности силового агрегата.

В обновленном списке, который Минпромторг утвердил в марте, отсутствует Bugatti Veyron Grand Sport, Tesla Model S и Mercedes-AMG S 63 4Мatic.

Также в Счетной палате отметили, что для некоторых моделей повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска автомобиля.