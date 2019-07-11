SAIC начал выпуск седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5

Китайская компания запустила в серийное производство два новых автомобиля, которые уже совсем скоро поступят в продажу.

О стоимости и комплектациях новинок будет объявлено дополнительно. Новыми моделями стали седан Baojun RC-6 и кроссовер Baojun RM-5, которые созданы на одной платформе с названием «R».

Обе новинки будут предлагаться с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра. Его мощность, работая в паре с шестискоростной механикой или вариатором, составит 147 л.с.

Седан получил следующие габариты: 4925/1880/1580 мм, расстояние между осями 2 800 мм. Кроссовер имеет немного меньшие габариты: 4705/1806/1625 мм, колесная база – 2 750 мм.

Этот автомобиль будет предлагаться в нескольких модификациях с пяти-, шести- и семиместным салоном.