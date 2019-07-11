«Яндекс» на базе нового поколения седана Hyundai Sonata создал беспилотный автомобиль, который пополнит автопарк российской компании беспилотных машин.
Яндекс представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
11.07.2019 21:14
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В основу нового беспилотника легла Hyundai Sonata 2020 модельного года, а при оснащении автомобиля беспилотными системами принимали участие специалисты фирмы Hyundai Mobis, причем это первый проект двух компаний.
Как отметил корейский производитель, новая Sonata была выбрана неслучайно, ведь она изначально разрабатывалась с учетом установки на нее беспилотных систем.
Hyundai Sonata от «Яндекса» сейчас тестируется на закрытом полигоне, где уже проходят завершающие тесты, после которых машина начнет тестироваться на дорогах Москвы.
В общей сложности на дорогах Москвы до конца года появится около 100 беспилотников.
Сейчас автопарк роботизированных автомобилей состоит из 50 ед. Toyota Prius, пять из которых тестируются в Москве.
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