Яндекс представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» на базе нового поколения седана Hyundai Sonata создал беспилотный автомобиль, который пополнит автопарк российской компании беспилотных машин.

В основу нового беспилотника легла Hyundai Sonata 2020 модельного года, а при оснащении автомобиля беспилотными системами принимали участие специалисты фирмы Hyundai Mobis, причем это первый проект двух компаний.

Как отметил корейский производитель, новая Sonata была выбрана неслучайно, ведь она изначально разрабатывалась с учетом установки на нее беспилотных систем.

Hyundai Sonata от «Яндекса» сейчас тестируется на закрытом полигоне, где уже проходят завершающие тесты, после которых машина начнет тестироваться на дорогах Москвы.

В общей сложности на дорогах Москвы до конца года появится около 100 беспилотников.

Сейчас автопарк роботизированных автомобилей состоит из 50 ед. Toyota Prius, пять из которых тестируются в Москве.