В России отзывают автомобили Mercedes-Benz

Отзывными на территории РФ стали автомобили Mercedes-Benz С-/Е – Класса и GLK (тип 205, 213, 238), о чем 11 июля проинформировал Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится, что под отзыв попали 52 автомобиля, которые на рынке РФ были проданы в период с 2016 по 2018 г.

В этих транспортных средствах выявили вероятность возникновения трещин на стопорной гайке рулевого механизма.

Это может стать причиной полного разлома гайки и как следствие блокировки рулевого механизма из-за воздействия высоких боковых сил на рулевой механизм.

Владельцы отзывных авто будут проинформированы о необходимости обратится в дилерский центр для проверки и при необходимости замены электроусилителя рулевого управления.