Продажи LADA Vesta в России упали второй раз за 2019 год

Впервые падение продаж автомобилей модели LADA Vesta было зафиксировано в феврале, после чего продажи показывали рост.

Но в июне аналитики зафиксировали второе падение. В прошлом месяце модель разошлась тиражом в количестве 8 947 единиц, что оказалось на 9% меньше.

В феврале падение составило 6%, после чего фиксировался рост на 40, 30 и 15% в марте, апреле и мае соответственно.

За первое полугодие объёмы продаж LADA Vesta составили 55 784 ед., а этот результат на 12% больше.