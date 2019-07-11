Современные автомобили Land Rover

Land Rover- компания, основанная на территории Великобритании. Занимается изготовлением авто, отличающихся высокой проходимостью. Данная компания образовалась в 40-х годах 20 века. Изначально она была подразделением предприятия «Rover». Однако уже через несколько лет Land Rover становится самостоятельной фирмой.

В данной статье будут рассмотрены следующие модели из модельного ряда Land Rover:

Centre Steer Land Rover Series 1 Land Rover SeriesII Land Rover Defender 110 Station Wagon

CentreSteer

Первый автомобиль линейки был разработан главным конструктором компании. По его словам, он был изготовлен по мотивам американской марки Jeep, который пользовался большой популярностью на протяжении всей Второй Мировой войны. Создатели этого автомобиля решили расположить его руль по центру. Данное решение резко увеличило продажи. Уже, спустя несколько недель после показа, Centre Steer стал одним из самых продаваемых автомобилей того времени. Его покупали в 68 странах мира. Однако в последующих моделях Land Rover братья Уилкс всё-таки решили отказаться от такого расположения руля, которое, по их мнению, является крайне неудобным для некоторых людей.

Land Rover Series 1

Эта марка легендарной серии была выпущена в 1948 году. Максимально допустимая скорость, до которой мог разогнаться данный автомобиль, это 75 км/ч. В процессе работы внедорожник издавал очень громкий звук, который многим не нравился. По этой причине данный автомобиль пользовался большой популярностью среди людей, работа которых была связана с ведением сельского хозяйстваэ.Land Rover Series 1 отличался довольно низкой стоимостью, которая мотивировалась тем, что модель относилась к коммерческой категории автомобилей. Он был оборудован специальным устройством регулировки мощности, к которому возможно было подключить различное оборудование сельского назначения.

LandRover Series II 88 Pickup

Этот внедорожник подвергался регулярной модернизации. С этой модели создатели Land Rover стали задумываться над обеспечением комфортной езды. Впервые здесь была применена пружинная подвеска, крыша кузова стала обладать повышенной жёсткостью. Данный автомобиль серии успешно дожил до сегодняшних дней. Но в начале 1990-х годов его название было изменено.

LandRover Defender 110 StationWagon

Со временем покупатели стали выдвигать жёсткие требования к автомобилям. В 1970-х сотрудники компании приняли решение создать абсолютно новый внедорожник, отвечающий всем условиям комфортной езды. Таким образом на свет появилась эта модель, которая, спустя небольшое количество времени после выпуска, стала образцом современного искусства.

Прочитав данную статью, любой человек сможет выбрать у дилера свою модель LandRover и узнать основную информацию, касающуюся некоторых моделей автомобилей.