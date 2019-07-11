Bentley представил концепт Bentley EXP 100 GT

Ранее компания анонсировала презентацию своего нового концепта, который создавался в честь 100-летнего юбилея бренда Bentley.



Накануне состоялась презентация прототипа с названием EXP 100 GT. Он представляет собой большой электрический автомобиль, в котором есть автопилот, цифровой ассистент в салоне, а также силовая установка мощностью 1 340 лошадиных сил.

Данная концептуальная модель должна дать представление о сверхроскошном автомобиле бренда из класса Gran Tourer образца 2035 года.

Длина концепта составляет 5 800 мм, а его ширина – 2 400 мм. Весит такой автомобиль 1 900 кг. В экстерьере отличительной особенностью становится массивная решётка радиатора, которую делит пополам медная полоса.

Что касается силовой установки, то она представлена 4 электродвигателями, которые могут суммарно выдавать от 800 до 1340 л.с. мощности при 1 500 Нм крутящего момента.

До первой сотни роскошный автомобиль разгонится за 2,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 300 км/ч. На одной подзарядке EXP 100 GT сможет проехать 700 км.