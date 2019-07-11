При этом российский рынок в июне в целом продемонстрировал отрицательную динамику на 3,3%.

Однако сегмент премиальных автомобилей показал рост. Как сообщают российские аналитики из «Автостат», продажи премиальных машин в России выросли в июне на 2% и составили 13,5 тыс. экземпляров.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам первого полугодия, когда объёмы продаж премиум автомобилей составили 72,8 тыс. ед., что на 2,7% больше.

Больше всего в июне было продано автомобилей марки BMW. Их объёмы продаж увеличились на 15% до 3 610 проданных штук.

Второй результат показал Mercedes-Benz, дилеры которого реализовали 3 475 авто, что больше на пять процентов.

В тройке лидеров оказался Lexus (1 651 ед., +18%), а на четвертом и пятом месте располагаются Audi (1 325 ед., +7%) и Volvo (993 ед., +12%).