Сильнее всех подорожал седан К900, который прибавил в цене 100 тысяч рублей.

Специалисты сайта «Цена Авто», проведя мониторинг цен на новые автомобили, представленные в России, выяснили, что Kia подняла в России цены на четыре модели.

Среди машин марки, которые получили обновленные ценники, оказались Pikanto, К900, а также Ceed и Ceed SW.

Все модели, кроме К900 стали предлагаться на 10 тысяч рублей дороже, причем хэтчбек Pikanto стал дороже во всех комплектациях, а хэтчбек и универсал прибавили в цене в большинстве комплектаций.

К900, как упоминалось выше, подорожал сильнее всех – на 100 тыс. рублей и теперь его стоимость стартует от 3 269 900 рублей.