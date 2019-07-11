Bentley отзывает в России автомобили Continental GT

Отзывными стали автомобили, которые на российском рынке были проданы в период с 2018 года.

Об отзывной кампании сообщает агентство Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Bentley отзывает в России 145 автомобилей Continental GT.

В этих транспортных средствах выявили низкое напряжение АКБ, что становится причиной отказа блока переключателей центральной консоли.

Представители компании проинформируют владельцев авто, попавших под отзыв, о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного устранения неполадок.

В частности, в автомобилях проведут обновление программного обеспечения блока переключателя, а при необходимости его заменят.