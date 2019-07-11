Отзывными стали автомобили, которые на российском рынке были проданы в период с 2018 года.
Bentley отзывает в России автомобили Continental GT
11.07.2019 10:55
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Об отзывной кампании сообщает агентство Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Bentley отзывает в России 145 автомобилей Continental GT.
В этих транспортных средствах выявили низкое напряжение АКБ, что становится причиной отказа блока переключателей центральной консоли.
Представители компании проинформируют владельцев авто, попавших под отзыв, о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного устранения неполадок.
В частности, в автомобилях проведут обновление программного обеспечения блока переключателя, а при необходимости его заменят.
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