Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman

BMW разрешила компании Mini возродить проект Rocketman. Впервые одноименный концепт был показан в 2012 году. Тогда предполагалось, что Rocketman станет серийной моделью, но в итоге трехдверный хэтчбек длиной около 3,4 метра решили не выпускать.

Сейчас концерн BMW позволил марке Mini возродить проект Rocketman, а по данным Autocar над новой версией «Рокетмена» будет работать специалист британской компании и китайской Great Wall.



Предположительно в новом ситикаре от Mini будет использоваться тележка и силовая установка от электрокара Ora R1.

В последнем установлен 48-сильный электрический мотор и аккумулятор на 33 киловатт-часа. Ожидать серийную версию Mini Rocketman стоит после 2022 года.

Напомним, Mini вчера представила свой первый электрический хэтчбек Cooper SE.