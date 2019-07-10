Названы самые популярные автопроизводители на рынке России

Больше всего в России продает автомобилей альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. По итогам июня объёмы продаж машин, входящих в состав альянса, составили 52 953 ед.

Доля Renault-Nissan-Mitsubishi составляет 35%, причем важно напомнить, что в него входит и АВТОВАЗ и в этом показатели учитывались и продаж LADA.

По данным АЕБ, в прошлом месяце в нашей стране было реализовано 151 180 авто, что на 3,3% меньше.

Что касается самых популярных автокомпании на рынке России, то на второй строчке располагается KIA-Hyundai, которая занимает 23,7% доли рынке, а в июне таких авто было продано в количестве 35 868 шт.

В тройке лидеров оказался Volkswagen Group с результатом 18 468 авто и долей 12,2%. Таким образом, три автопроизводителя занимают 70% российского автомобильного рынка.

Что касается моделей авто, то о самых востребованных автомобилях в отчетный период сообщалось ранее.

Источник: Автостат.