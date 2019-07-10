Производство нового пикапа от Hyundai стартует на заводе в США

Презентация прототипа нового пикапа от компании Hyundai состоялась еще в 2015 году, но серийным он так и не стал.

Недавно представитель компании в интервью с журналистами вспомнил о пикапе и сообщил, в руководстве бренда не отказывают от выпуска пикапа.

В связи с тем, что у компании есть более важные проекты, выпуск пикапа откладывался. Но похоже проект возобновился, так как недавно о новинке снова заговорили.

Вместе с тем стало известно, что новую модель намерены выпускать на предприятии в США, да и в целом пикап будет ориентирован на американский рынок.

Напомним, что предвестником нового пикапа стал концепт Santa Cruz. Ожидается, что серийная версия в целом будет похожа на прототип, но с некоторыми стилистическими особенностями новых моделей бренда.

Напомним, что концепт пикапа был оснащен двухлитровым четырехцилиндровым дизельным мотором. Мощность двигателя составляет 190 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 406 Нм.