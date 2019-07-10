Новый кроссовер Hyundai Creta сфотографирован без камуфляжа

Презентация предсерийной версии нового поколения кроссовера проходила еще в апреле этого года на автосалоне в Шанхае.

Позже стало известно, что модель, которая в Китае продается как ix25, а в России известна под названием Hyundai Creta, поступит в продажу уже в августе.

Между тем, китайские профилирующие издания, распространили фотографии уже серийного автомобиля, причем в объективы камер попал образец без камуфляжа.

Судя по фото, следующее поколение автомобиля мало чем будет отличаться от предсерийного варианта.

Ожидается, что в новом Hyundai Creta/ ix25 изменится моторная гамма, в которой появятся новые 1,4 и 1,6-литровые двигатели.

Будет для модели и семиместная модификация, но она будет представлена не на всех рынках.

Сейчас известно, что трехрядный вариант точно будет доступен в Индии, но там новое поколение кроссовера дебютирует в следующем году, тогда как китайский вариант будет запущен уже в августе.