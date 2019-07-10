Aston Martin рассекретила новый спорткар DBS GT Zagato

Показанный спорткар создавался на основе Aston Martin DBS Superleggera и будет относиться к линейке DBZ Centenary Collection.



В новинке кузов создали в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato, но при этом в автомобиле есть несколько новых решений.

В Aston Martin DBS GT Zagato предложат свою оптику, особые колесные диски, а также активную решетку радиатора, выполненную из 108 отдельных деталей. Также в эксклюзивной машине есть крыша, которую выполнили из углепастикового волокна.

Она представляет собой целью конструкцию, в которой нет стекла, а вместо последнего будет камера, передающая изображение на дисплей.

Такой автомобиль будет выпущен в количестве всего 19 экземпляров, а вот купить его можно будет только в комплекте с Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation. Первым покупателям поставки новинки начнут с четвертого квартала следующего года.