Названы 10 самых популярных автомобилей в онлайн-продажах

Самые востребованные автомобили в онлайн-продажах были названы по результатам их продаж за первое полугодие.

В отчетный период через Интернет было продано восемь тысяч новых автомобилей, а этот результат оказался на 39% больше.

В данном случае речь идет об онлайн-продажах в Москве и Петербурге. Так, в столице самыми популярными стали Hyundai Solaris и Creta, которые заняли первое и второе место в рейтинге соответственно.

В тройке лидеров расположился KIA Sportage, а четвертое и пятое место оказалось за Skoda Rapid и Mitsubishi Outlander.

В десятке присутствуют еще KIA Optima, KIA Rio, BMW 5-Series, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

Что касается лидеров по онлайн-продажам в Северной столице, то тут с первого по десятое места заняли следующие модели: Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Hyundai Creta, KIA Rio, Skoda Rapid, KIA Rio X-Line, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Ford Focus и Mitsubishi Outlander.