Названы самые распространенные автомобили в Сибирском ФО

Исследование показало, что на территории Сибирского федерального округа по состоянию на начало текущего года числится почти пять миллионов легковушек.

По данным «Автостат», каждый четвертый автомобиль из них является праворульным и их насчитали 1,28 млн ед.

Еще аналитики назвали самые распространенные автомобили в Сибирском ФО и оказалось, что чаще всего на дорогах можно встретить седан LADA 2106.

Таких автомобилей состоит на учете 234,5 тыс. ед., причем большая часть из них была выпущена еще до 1992 года. Вторым самым распространенным в СФО является Toyota Corolla.

Его автопарк составляет 2020,6 тыс. экземпляров из которых 68% это модели с правым расположением руля.

Следующими в рейтинге оказались три модели Лада, а это 2107 (178,9 тыс. ед.), 4х4 (162,3 тыс. ед.) и 2109 (88,6 тыс. ед.).

В десятке самых распространенных оказались: Toyota Camry (86,6 тыс. ед.), «Москвич» (85,3 тыс. ед.), LADA 2105 (82 тыс. ед.), LADA 2101 (78,7 тыс. ед.) и GAZ 3110 (77,9 тыс. ед.).