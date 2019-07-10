Great Wall начала продажи дешевого аналога Haval H6

Новинка носит название Haval M6 и является обновленной доступной версией популярного в Китае кроссовера Haval H6.

Он теперь имеет слегка измененную внешность, где появилась новая решетка радиатора, бамперы и иная оптика.

К тому же в обновленном кроссовере предлагается современная мультимедийная система с поддержкой голосового управления.

Линейка двигателей Haval M6 представлена 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, пару которому составляет шестискоростная механика или робот.

Система привода предлагается только на переднюю ось. Оценен Haval M6 в 66 тыс. юаней или около 600 тыс. рублей.