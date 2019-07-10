Китайская компания под брендом Haval запустила продажи удешевленной версии кроссовера Haval H6.
Great Wall начала продажи дешевого аналога Haval H6
10.07.2019 14:59
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Новинка носит название Haval M6 и является обновленной доступной версией популярного в Китае кроссовера Haval H6.
Он теперь имеет слегка измененную внешность, где появилась новая решетка радиатора, бамперы и иная оптика.
К тому же в обновленном кроссовере предлагается современная мультимедийная система с поддержкой голосового управления.
Линейка двигателей Haval M6 представлена 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, пару которому составляет шестискоростная механика или робот.
Система привода предлагается только на переднюю ось. Оценен Haval M6 в 66 тыс. юаней или около 600 тыс. рублей.
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