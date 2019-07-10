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Министр экономразвития РФ поедет на Lada XRay из Москвы в Тольятти

Новости
10.07.2019 13:16
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Об этом министр экономразвития РФ Максим Орешкин сообщил на своей странице в Instagram.

Как говорится в опубликованном сообщении, Орешкин решил добраться на форум моногородов в Тольятти необычным способом.

Он намерен из Москвы до Тольятти добраться на Lada XRay.

В частности, Максим Орешкин заявил, что поедет за рулем хэтчбека по маршруту «Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти».

К сожалению неизвестно, какая модификация Lada XRay будет использована для поездки.

 

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