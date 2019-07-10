Бронированную модификацию подготовила американская компания AddArmor совместно с тюнерами APR.
Представили бронированную версию Audi RS7
10.07.2019 13:09
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За основу своего проекта специалисты взяли заряженный вариант модели Audi RS7.
Теперь он способен выдержать выстрелы «Магнума» и несмотря на 90-килограмовую броню он соответствует европейскому стандарту В4.
Последний означает, что машина выдержит выстрелы от огня легкого стрелкового оружия и даже калибра 44 Magnum высокой мощности.
Также авторы бронированной версии Audi RS7 говорят, что она стала первой в мире самой быстрой пуленепробиваемой машиной.
Максимальная скорость автомобиля составляет 325 км/ч, а в движение он приводится четырехлитровым двигателем мощностью 771 л.с. при 1 085 Нм крутящего момента. До первой сотни бронированная машина разгонится за 2,9 секунды.
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