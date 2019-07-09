Удорожание составило до 90 тысяч рублей в зависимости от модели или 2,4-10,6% от прежней цены.

Ford повысил цены на весь модельный ряд в России, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг стоимости новых авто, официально представленных в стране.

Так, компания Ford переписала стоимость модели EcoSport, которая прибавила в цене 41 тыс. рублей.

На 88 тысяч рублей стал дороже Ford Explorer, а модели Ford Fiesta предлагаются на 26 тысяч рублей дороже.

Также в июле изменился ценник и на Ford Focus, который теперь выше от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от типа кузова и комплектации модели.

На 48 тысяч рублей теперь дороже Kuga, а Ford Mondeo в этом месяце оценили на 56 тысяч рублей дороже.