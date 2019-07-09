Lifan может расширить свой модельный ряд в России

Стало известно о новинках, которые могут пополнить модельную линейку компании на российском рынке.

Как рассказал представитель компании, сейчас руководство рассматривает возможность выхода на рынок таких моделей как Lifan X80 и Lifan M7.

При этом автомобили в нашей стране не появятся одновременно, да и решение об их запуске пока не принято.

Ранее были слухи, что кроссовер Lifan X80 появится в продаже в 2018 году, но этого так и не произошло. Этот автомобиль в Китае предлагается в пяти комплектациях.

Моторная гамма модели в Китае представлена двухлитровым турбированным двигателем, мощность которого составляет 192 лошадиных силы.

В качестве трансмиссии предлагается механика или автомат на шесть скоростей, которые работают с полноприводной системой.

В списке стандартного оснащения предлагается шесть подушек безопасности, информационно-развлекательная система, цифровая приборная панель, кожаный салон, подогрев сидений, а также колесные диски размером 18 дюймов.

Что касается Lifan M7, то он представляет собой минивэн, который имеет схожесть с Ford S-Max. Его моторная гамма представлена 1.5, 1.8 и 2.0-литровыми агрегатами мощностью от 133 до 141 л.с.

Среди трансмиссий доступен восьмискоростной автомат, вариатор и пятискоростная механика. Если говорить о стоимости, то внедорожник предлагается по цене от 1,01 млн рублей, а минивэн – от 1 млн рублей в эквиваленте.