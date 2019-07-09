MINI представил первый серийный электрокар Cooper SE

Компания MINI представила первый свой серийный электрокар Cooper SE. Про эту машину уже много было известно до официальной презентации, а задолго до показа в Сети были опубликованы шпионский снимки электрического хэтчбека без камуфляжа.

Теперь британская марка раскрыла все характеристики автомобиля и показала его во всех подробностях.

Силовой агрегат в электрическом MINI Cooper SE установлен от BMW i3S. Это электрический мотор мощностью 184 л.с. и 270 Нм крутящего момента.

Батарея в хэтчбеке расположена под полом, причем заявлено что, ее можно заряжать от 50-киловатнной станции, через которую батарея пополнится до 80% за 35 минут.

При использовании 11 кВт станции зарядка до 80% займет 2,5 часа. Полностью заряженный аккумуляторный блок способен обеспечить новинке пробег до 270 км.

Разгон электрокара до 60 км/ч составляет 3,9 сек., а до первой «сотни» машине требуется 7,3 сек. Максимальная скорость в MINI Cooper SE составляет 150 км/ч.



В Великобритании новый электрокар с учетом субсидий будут продавать за 24 400 фунтов стерлингов.

В базовой версии электрокара уже есть цифровая панель приборов, светодиодные головные фары и двухзонный климат-контроль.