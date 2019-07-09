Дилеры Renault в РФ начали продажи нового Dokker Stepway

Новый Dokker Stepway ранее был доступен для заказа и еще в мае на него были названы цены.



Теперь дилеры Renault в РФ начали живые продажи нового Dokker Stepway, который оценили в 1 059 990 рублей минимум.

За эти деньги клиенту будет предложен вариант модели с бензиновым 1,6-литровым агрегатом с отдачей 82 л.с. Дизельная модификация получила ценник от 1 179 990 рублей.

Для этого варианта предлагается полуторалитровый 90-сильный мотор с отдачей 90 л.с. и механической КП.

Dokker Stepway отличается от обычной модели хромированными защитными накладками на бамперах, противотуманными фарами с хромированной окантовкой, расширенными колесными арками, а также оформлением салона, где предложат кожаную оплетку руля, эксклюзивную отделку сидений, декоративные вставки и элементы.

Он доступен в версии пятиместный грузопассажирский автомобиль и фургон Renault Dokker Van.