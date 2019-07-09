Российские аналитики из «Автостат» продолжают публиковать рейтинги с самыми востребованными автомобилями в разных ценовых категориях.

На этот раз были названы самые популярные автомобили стоимостью от 2 млн рублей. Основой для рейтинга стали средневзвешенные цены и объёмы продаж новых авто по итогам первого полугодия. Возглавил ТОП-5 седан Toyota Camry.

Его объёмы продаж составили 16 321 экземпляр, а его средняя стоимость составляет ровно два миллиона рублей, при том что максимальная комплектация оценивается в 2,5 млн.

Volkswagen Tiguan стал вторым со средней ценой 2,04 млн рублей и объёмами продаж 16 294 ед. В тройке лидеров оказался японский кроссовер Toyota RAV4 с результатом 13 277 проданных штук и средней ценой 2 014 000 рублей.

Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq замкнули пятерку самых популярных автомобилей стоимостью лет 2 млн рублей. Первый имеет средний ценник 2 008 000 и 2 250 000 рублей.

Объёмы продаж Outlander за шесть месяцев года составили 10 656 штук, а чешский кроссовер разошелся тиражом в количестве 10 591 ед.