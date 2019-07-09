Как подобрать шины для автомобиля?

Качественные шины играют важнейшую роль в обеспечении безаварийности и комфортной езды на автомобиле. Правильный подбор шин обеспечивает возможность снизить расходы на горючее и на техобслуживание.

Основные правила выбора шин

Производители предлагают множество разновидностей автомобильной резины. Помочь с выбором среди этого многообразия может калькулятор шин и дисков. Чтобы выбрать наиболее подходящие для конкретной машины покрышки, нужно руководствоваться следующими принципами:

Уровень шумности напрямую зависит от высоты протектора, особенно у зимних покрышек. Однако безопасность шин также непосредственно зависит от высоты протектора. Поэтому ради повышения безопасности приходится жертвовать тишиной.

Асимметричный протектор имеет преимущество при движении по мокрому дорожному покрытию с точки зрения безопасности, но не слишком практичен.

Мягкие шины обеспечивают более комфортное движение, однако удлиняют тормозной путь. Такие изделия подходят для любителей медленной езды.

При покупке зимних покрышек лучше выбирать изделия с узким профилем, поскольку он обеспечивает более эффективное сцепление с льдом и снегом.

Среди шин со сходными характеристиками предпочтение надо отдавать наиболее легким изделиям. Чем меньше весят шины, тем дольше служат амортизаторы и другие узлы ходовой части.

Последствия неправильного выбора шин

Ошибки, допущенные при выборе покрышек, ведут к серьезным неприятностям, что выражается в следующем:

приборы выдают неточные показания – даже небольшое отклонение профиля покрышек от стандартных размеров приводит к увеличению или снижению показываемой на спидометре скорости движения на пять-десять километров в час;

трансмиссия испытывает повышенные нагрузки;

установка покрышек нестандартного размера увеличивает нагрузку на амортизаторы и подвеску авто;

неподходящие по размеру шины при поворотах могут задевать корпус авто;

одометр, который определяет длину пробега авто, выдает неверные показания.

При выборе шин нужно учитывать целый ряд критериев. Однако главный критерий – размер шин, который должен в точности соответствовать конкретной модели машины. Требования к размерам покрышек приводятся в руководстве по эксплуатации авто и на вебсайте автопроизводителя. Несоблюдение данных требований создает угрозу безопасности движения, по этой причине необходимо их неукоснительно выполнять.