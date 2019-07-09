Как подобрать шины для автомобиля?
Качественные шины играют важнейшую роль в обеспечении безаварийности и комфортной езды на автомобиле. Правильный подбор шин обеспечивает возможность снизить расходы на горючее и на техобслуживание.
Основные правила выбора шин
Производители предлагают множество разновидностей автомобильной резины. Помочь с выбором среди этого многообразия может калькулятор шин и дисков. Чтобы выбрать наиболее подходящие для конкретной машины покрышки, нужно руководствоваться следующими принципами:
- Уровень шумности напрямую зависит от высоты протектора, особенно у зимних покрышек. Однако безопасность шин также непосредственно зависит от высоты протектора. Поэтому ради повышения безопасности приходится жертвовать тишиной.
- Асимметричный протектор имеет преимущество при движении по мокрому дорожному покрытию с точки зрения безопасности, но не слишком практичен.
- Мягкие шины обеспечивают более комфортное движение, однако удлиняют тормозной путь. Такие изделия подходят для любителей медленной езды.
- При покупке зимних покрышек лучше выбирать изделия с узким профилем, поскольку он обеспечивает более эффективное сцепление с льдом и снегом.
- Среди шин со сходными характеристиками предпочтение надо отдавать наиболее легким изделиям. Чем меньше весят шины, тем дольше служат амортизаторы и другие узлы ходовой части.
Последствия неправильного выбора шин
Ошибки, допущенные при выборе покрышек, ведут к серьезным неприятностям, что выражается в следующем:
- приборы выдают неточные показания – даже небольшое отклонение профиля покрышек от стандартных размеров приводит к увеличению или снижению показываемой на спидометре скорости движения на пять-десять километров в час;
- трансмиссия испытывает повышенные нагрузки;
- установка покрышек нестандартного размера увеличивает нагрузку на амортизаторы и подвеску авто;
- неподходящие по размеру шины при поворотах могут задевать корпус авто;
- одометр, который определяет длину пробега авто, выдает неверные показания.
При выборе шин нужно учитывать целый ряд критериев. Однако главный критерий – размер шин, который должен в точности соответствовать конкретной модели машины. Требования к размерам покрышек приводятся в руководстве по эксплуатации авто и на вебсайте автопроизводителя. Несоблюдение данных требований создает угрозу безопасности движения, по этой причине необходимо их неукоснительно выполнять.