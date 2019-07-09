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Renault Dokker нового поколения вывели на тесты

Новости
09.07.2019 12:44
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Автомобиль новой генерации в камуфляже был замечен во время тестирования в Европе, где автомобиль предлагается под брендом Dacia.

Предполагается, что презентация нового Renault Dokker состоится только в следующем году.

Также в 2020 году модель может приехать на российский рынок, так как актуальное поколение является импортным в нашей стране.

По предварительным данным, после смены поколений автомобиль получит измененную моторную гамму.

Названа стоимость Renault Dokker Stepway для России

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