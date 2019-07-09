Автомобиль новой генерации в камуфляже был замечен во время тестирования в Европе, где автомобиль предлагается под брендом Dacia.
Renault Dokker нового поколения вывели на тесты
09.07.2019 12:44
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Предполагается, что презентация нового Renault Dokker состоится только в следующем году.
Также в 2020 году модель может приехать на российский рынок, так как актуальное поколение является импортным в нашей стране.
По предварительным данным, после смены поколений автомобиль получит измененную моторную гамму.
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