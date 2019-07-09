В Hongqi анонсировали роскошный седан в стиле Rolls-Royce

Анонс сопровождался несколькими тизерами, опубликованными в сети. Новинка появится в 2020 году и ею окажется роскошный седан Hongqi H7 нового поколения.

Разработкой дизайна для новинки занимается экс-дизайнер Rolls-Royce, который для автомобиля сделал массивную решетку радиатора, а также U-образную светодиодную подсветку.

Официальных подробностей о модели нет, но предполагается, сто следующий Hongqi H7 будет оснащен двигателями с четырьмя цилиндрами, пару которым составит роботизированная КП с двумя сцеплениями.

Напомним, что актуальное поколения роскошного седана создана на платформе Toyota Crown Majesta.