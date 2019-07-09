Презентация нового кроссовера Skoda Kamiq состоялась в феврале этого года, а позднее стало известно о том, что он может появиться в России.
Skoda запустила производство нового кроссовера Skoda Kamiq
09.07.2019 12:23
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Сегодня чешская марка официально сообщила, что запустила производство нового кроссовера Skoda Kamiq. Его выпуск организован на предприятии Млада-Болеславе.
В производственную линию для новинки инвестировали 100 млн евро.
Ежедневно с этого конвейера сходит по 400 экземпляров новой модели.
Предварительная стоимость кроссовера составит 19 тыс. евро или около 1,36 млн рублей.
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