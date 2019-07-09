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Skoda запустила производство нового кроссовера Skoda Kamiq

Новости
09.07.2019 12:23
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Презентация нового кроссовера Skoda Kamiq состоялась в феврале этого года, а позднее стало известно о том, что он может появиться в России.

Сегодня чешская марка официально сообщила, что запустила производство нового кроссовера Skoda Kamiq. Его выпуск организован на предприятии Млада-Болеславе.

В производственную линию для новинки инвестировали 100 млн евро.

Ежедневно с этого конвейера сходит по 400 экземпляров новой модели.

Предварительная стоимость кроссовера составит 19 тыс. евро или около 1,36 млн рублей.

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