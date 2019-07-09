О том, что в компании Suzuki разрабатывают внедорожный вариант компатвэна Ertiga Cross, ранее сообщали инсайдеры.
Внедорожная Suzuki Ertiga Cross поступит в продажу в августе
09.07.2019 11:59
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Позднее в сети появились и первые шпионские фото с тестов новинки, а теперь новую модификацию подтвердили в компании, сообщив, что она в продаже появится в августе.
Отличатся от обычного компактвэна автомобиль будет большими колесами, рейлингами, иной решеткой радиатора, а также увеличенным дорожным просветом.
Еще в модели будет иной передний и задний бамперы и пластиковая защита. Для Ertiga Cross предложат полуторалитровый 104-сильный бензиновый двигатель и дизельный 90-сильный мотор объёмом 1,3 литра.
В качестве трансмиссии будет доступна пятискоростная механика или четырехступенчатый автомат. Предварительная стоимость новинки составит 1 млн рупий или около 920 тыс. рублей минимум.
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