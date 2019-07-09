Продажи лифтбеков на российском рынке выросли на 33%

В период с января по май этого года, россияне приобрели чуть более 40 тысяч лифтбеков.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался больше на 33%.

То есть популярность автомобилей сегмента растет в этом году, причем это несмотря на то, что в целом российский рынок показывает падение.

Также специалисты отмечают, что седаны, купе, кабриолеты и пикапы показывают отрицательную динамику.

Что касается доли лифтбеков на рынке, то она составляет 7%. Самым востребованными моделями сегмента являются LADA Granta, Skoda Rapid и Skoda Octavia.