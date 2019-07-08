Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Фейслифтинг модели лада Ларгус запланирован после 2020 года, но уже сейчас компания «АвтоВАЗ» подготовила небольшое обновление для универсала.

Первые фотографии слегка обновленного автомобиля уже оказались в распоряжении «Российской газеты».

Как пишут журналисты на фото представлен рестайлинговый Lada Largus в топовом исполнении и в цвете темно-коричневый «Кашемир».

Отличаться автомобиль от предшественника будет обновленной решеткой радиатора, усиленную тонировку задней полусферы, а на корме появились большие буквы с указанием бренда Lada.

В салоне универсала будет иным рисунок обивки, а на рулевом колесе появится обновленная эмблема Lada.

Еще ожидается расширение цветовой гаммы, а в фургоне может появится электропривод зеркал, задние парктроники и рейлинги на крыше. Никаких изменений по технической части не ожидается.