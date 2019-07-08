Renault обновил Renault Duster первого поколения

Renault Duster первого поколения обновили для индийского рынка, об этом рестайлинге сообщалось и ранее, к тому же опубликовывались шпионские снимки и сообщалось о разных изменениях.

Теперь модель официально представили. Она получила новое оформление передней и задней части, а также ряд изменений в экстерьере.



По заявлению индийского подразделения Renault в кроссовере 25 новых решений, среди которых новый передок в стиле второго поколения Duster.

Помимо этого изменили дизайн колесных дисков и добавили в палитру новые цвета.

В салоне обновленной версии новый руль, изменённая передняя панель и новые дефлекторы вентиляции. Появилась еще новая мультимедийная система MediaNAV Evolution с 6,7-дюймовым экраном.

Под капотом индийского Duster все осталось без изменений. Кроссовер можно заказать со 106-сильным бензиновым мотором объёмом 1,5-литра или такого же объёма дизельным агрегатом с 85 или 110-сильной отдачей.

Полный привод в индийской версии доступен только в модификации со 110-сильным агрегатом и механической коробкой передач.

Продажи Renault Duster в Индии должны начаться в ближайшее время по цене от 799 тысяч рупий (741 тыс. руб.).