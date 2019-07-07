Составлен топ-5 самых популярных автомобилей для женщин

Исходя из предпочтений женщин эксперты «Автоновостей дня» составили ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин.

В список попал уже давно снятый с производства Daewoo Matiz и хэтчбек Hyundai Getz, а также Nissan Micra.

Все эти машины можно назвать сити-карами с минимальным количеством опций по доступной цене.

Также в «пятерке» есть Toyota Yaris и Smart Fortwo, причем последний считается самым дорогим из всего этого списка, к тому же он относится к премиальному сегменту.