По мнению автомобильных экспертов большинство женщин выбирают компактные автомобили, причем предпочтение отдается машинам с автоматической коробкой передач.
Составлен топ-5 самых популярных автомобилей для женщин
07.07.2019 19:50
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Исходя из предпочтений женщин эксперты «Автоновостей дня» составили ТОП-5 самых популярных автомобилей для женщин.
В список попал уже давно снятый с производства Daewoo Matiz и хэтчбек Hyundai Getz, а также Nissan Micra.
Все эти машины можно назвать сити-карами с минимальным количеством опций по доступной цене.
Также в «пятерке» есть Toyota Yaris и Smart Fortwo, причем последний считается самым дорогим из всего этого списка, к тому же он относится к премиальному сегменту.
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