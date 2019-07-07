Специалисты «Автостат» провели опрос, участниками которого стали более 2,8 тыс. россиян.

Опрос проводили в период с 25 июня по 1 июля, а целью было узнать, какими сайтами по продаже подержанных автомобилей россияне пользуются чаще всего.

Таким образом, россияне назвали самые популярные сайты для продажи автомобилей, которыми оказались площадки Avito.ru и Auto.ru.

Эти сайты получили 33,8 и 33,4% голосов. Еще 12% респондентов назвали Drom.ru, а 4% автомобилистов выбирают любой другой сайт.

Помимо этого, опрос показал, что никогда не продавали свои транспортные средства с помощью интернет-площадок 16,9% россиян.