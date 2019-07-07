Немецкий автопроизводитель для электрокаров разработал электрическую платформу MEB.
Volkswagen предоставит Ford доступ к платформе для электрокаров MEB
07.07.2019 19:48
43 0
На ней будут разрабатывать машины не только Volkswagen, но также и другие автопроизводители, входящие в концерн Volkswagen Group.
Также недавно стало известно, что к MEB получит доступ и американская компания Ford.
Volkswagen и Ford подписали договор о совместном сотрудничестве в области создания электрических машин.
Сейчас автопроизводители сотрудничают в области разработки коммерческого транспорта.
Комментарииcomments powered by HyperComments