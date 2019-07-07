Volkswagen предоставит Ford доступ к платформе для электрокаров MEB

На ней будут разрабатывать машины не только Volkswagen, но также и другие автопроизводители, входящие в концерн Volkswagen Group.

Также недавно стало известно, что к MEB получит доступ и американская компания Ford.

Volkswagen и Ford подписали договор о совместном сотрудничестве в области создания электрических машин.

Сейчас автопроизводители сотрудничают в области разработки коммерческого транспорта.