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Volkswagen предоставит Ford доступ к платформе для электрокаров MEB

Новости
07.07.2019 19:48
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Немецкий автопроизводитель для электрокаров разработал электрическую платформу MEB.

На ней будут разрабатывать машины не только Volkswagen, но также и другие автопроизводители, входящие в концерн Volkswagen Group.

Также недавно стало известно, что к MEB получит доступ и американская компания Ford.

Volkswagen и Ford подписали договор о совместном сотрудничестве в области создания электрических машин.

Сейчас автопроизводители сотрудничают в области разработки коммерческого транспорта.

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