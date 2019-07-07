Специалисты сайта «Цена Авто» изучили изменение стоимости одного из самых продаваемых автомобилей и выяснили, насколько он подорожал за последние два года.



Так, оказалось, что минимальная стоимость Volkswagen Polo за последние 2 года выросла на 71 тыс. рублей.

На текущий момент Volkswagen Polo на российском рынке в комплектации Conceptline предлагается за 680 900 рублей, тогда как топовый вариант имеет ценник 945 900 рублей.

Между тем напомним, что в феврале этого года автомобиль в России получил спецверсию Connect, о которой портал «ТвоёАвто» более подробно сообщал ранее.