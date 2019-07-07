Разработку цифровой приборной панели на LADA Vesta ведут несколько компаний

Разработкой цифровой панели приборов для Lada Vesta и XRAY занимается сразу несколько независимых компаний.

Ранее сообщалось, что после выхода серийных сертифицированных панелей, их возможно будут предлагать в дилерских центрах Lada.

Разработкой панели приборов занимаются производители автокомпонентов, среди которых фирма Dop-Shop и Car Modifications Group (CMG).

У CMG цифровая панель будет подключиться по CAN-шине, а крепиться она будет на посадочные гнезда стандартной панели приборов. Разрешение дисплея составит 1920х720.

В CMG уже принимают предзаказы. Стоимость цифровой панели составит 25 тыс. рублей. Также компания намерена предложить более усовершенствованный вариант за 35 тыс. рублей

