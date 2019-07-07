Американские специалисты провели интересное исследование, в ходе которого они определили кроссоверы, чаще других попадающие в дорожные инциденты по разным причинам.
В США назвали самые опасные кроссоверы на рынке
07.07.2019 19:19
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При исследовании Министерство транспорта США проанализировали историю 25 млн автомобилей.
Затем были выбраны модели, с которыми чаще всего случались дорожные аварии с летальным исходом.
Отмечается, что средний коэффициент смертности в кроссоверах составил 1,7, причем в этом сегменте показатель оказался самый большой.
Например, среди пикапов коэффициент смертности составил 2,3. Итак, возглавляет рейтинг кроссовер Kia Sportage с показателем 3,8.
Следом за ним располагается Jeep Wrangler (3,6), а также Lincoln MKT и Mitsubishi Outlander Sport (по 3,3). Также опасными кроссоверами оказались: Buick Encore (3,2), Mitsubishi Outlander (3,2), Subaru Forester (3,2), Nissan Rogue (2,9), Honda CR-V (2,7) и Chevrolet Equinox (2,5).
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