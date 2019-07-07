Стартовали продажи китайской копии нового Hyundai Santa Fe

Китайская компания Haima объявила о старте продаж нового кроссовера с названием 8S. Этот автомобиль создан на платформе бренда HMGA, но при этом его дизайн во многом пересекается с дизайном последнего поколения модели Hyundai Santa Fe.

В салоне китайской копии нового Hyundai Santa Fe имеется современный мультимедийный комплекс с «парящим» экраном, а также отделка салона кожей с красной прострочкой.

Габариты автомобиля следующие: 4 565/1 850/1 682 мм, колесная база – 2 700 мм. Линейка двигателей модели представлена турбированным 1,2 и 1,6-литровыми агрегатами.

Первый имеет мощность 148 л.с., а второй – 194 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна шестискоростная механика или семиступенчатый робот.

Система привода будет только на переднюю ось. Оценили Haima 8S в 85 900 юаней минимум или 820 тыс. рублей.