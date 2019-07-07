Водитель Tesla Model 3 установил новый рекорд, проехав за сутки 2781 км

Многие считают, что на электрокаре нельзя путешествовать, но один из владельцев Tesla Model 3 доказал обратное, ведь он за сутки на своем электрокаре преодолел 2781 км. Это новый рекорд, а предыдущий составлял 2644 км.

Заезд был осуществлен в Германии по пути, где были расположены мощные зарядные станции Ionity, которые заряжают электрокар еще быстрее, чем Superchargers.

По заявлению водителя, рекорд был установлен с соблюдением всех правил дорожного движения Германии.

Средняя скорость автомобиля составила 115 км/ч, а на автобанах Германии на Model 3 двигались с максимальной скоростью 170 км/ч.

Спонсором данного заезда стала сеть заправок Ionity, поэтому автовладельцу сама поездка ничего не стоила, а так ему бы пришлось потратить примерено 300 евро, чтобы быстро заряжать свой электрокар.