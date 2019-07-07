Названы самые востребованные праворульные автомобили в России

Рейтинг наиболее продаваемых на вторичном авторынке машин был составлен на основании данных по продажам за период январь-май 2019 года.

Как сообщили аналитики, в отчетный период на российском рынке было реализовано 16,5 тыс. праворульных Toyota Corolla, которая и возглавила рейтинг.

Второе место принадлежит модели Honda Fit. Ее продажи на рынке подержанных авто составили 6,4 тыс. шт.

В тройке лидеров располагается Toyota Mark с результатом 5,5 тыс. ед. На четвертой и пятой позиции располагаются Toyota Vitz и Toyota Corona. Их объёмы продаж за пять месяцев этого года составили 5,0 тыс. и 4,8 тыс. экземпляров.

Следующие два места в ТОПе принадлежат также моделям марки «Тойота», а это Carina и Caldina. Их продажи составили 3,9 и 3,7 тыс. экземпляров.

Восьмая строчка досталась Mazda Demio – 3,5 тыс. ед., а замыкают десятку лидеров Toyota Prius и Camry, у которых продажи составили 3,4 тыс. и 3,0 тыс. авто.