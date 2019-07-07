Первые экземпляры нового премиального внедорожника от FAW в дилерских центрах появятся 12 июня.
Новинка создана на базе прошлой генерации седана Toyota Crown.
Премиум-внедорожник на базе Toyota Crown выходит на рынок
Первые экземпляры нового премиального внедорожника от FAW в дилерских центрах появятся 12 июня.
Минимальная стоимость Hongqi HS7 составляет 269 тысяч юаней или 2,4 млн рублей. Новинка позиционируется как конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.
Hongqi HS7 по оснащению не уступает своим конкурентам, к тому же такой автомобиль разрабатывался для чиновников.
Внедорожник получил трехлитровый мотор с 338-сильной отдачей при 445 Нм крутящего момента. В паре с ДВС работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с системой полного привода.
В оснащении нового китайского внедорожника есть камера кругового обзора, активные системы безопасности и помощи водителю, а также круиз-контроль с функцией автоматического движения в дорожных заторах.
Размеры Hongqi HS7: длина — 5 095 мм, ширина — 1 989 мм, высота — 1 778 мм. Размер колесной базы 2 970 мм.