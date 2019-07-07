Премиум-внедорожник на базе Toyota Crown выходит на рынок

Первые экземпляры нового премиального внедорожника от FAW в дилерских центрах появятся 12 июня. Новинка создана на базе прошлой генерации седана Toyota Crown.

Минимальная стоимость Hongqi HS7 составляет 269 тысяч юаней или 2,4 млн рублей. Новинка позиционируется как конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.



Hongqi HS7 по оснащению не уступает своим конкурентам, к тому же такой автомобиль разрабатывался для чиновников.

Внедорожник получил трехлитровый мотор с 338-сильной отдачей при 445 Нм крутящего момента. В паре с ДВС работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с системой полного привода.

В оснащении нового китайского внедорожника есть камера кругового обзора, активные системы безопасности и помощи водителю, а также круиз-контроль с функцией автоматического движения в дорожных заторах.

Размеры Hongqi HS7: длина — 5 095 мм, ширина — 1 989 мм, высота — 1 778 мм. Размер колесной базы 2 970 мм.