Снижение цен на комплектации кроссовера Hawtai Laville зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг стоимости новых автомобилей в России.



Кроссовер Hawtai Laville подешевел на российском рынке на 4,7-5,0% или на 50 тысяч рублей.

Теперь начальная стоимость автомобиля составляет 949 тыс. рублей за версию с механикой.

Модификация кроссовера с «автоматом» в июле оценена в 1 019 000 рублей минимум.

Напомним, что в основе кроссовера располагается платформа модели Hyundai ix35 2010 года.

Длина автомобиля составляет 4 426 мм и несмотря на использование платформы от другой модели и производителя, силовые установки доступны другие.

В частности, для покупки в России предлагается только один двигатель и это 1,5-литровый агрегат, мощность которого составляет 145 л.с.

В списке оснащенности Hawtai Laville достаточно много опций, в числе которых светодиодные ходовые огни, датчики давления в шинах, система кругового обзора и другое.

В продаже кроссовер на российском рынке появился в мае прошлого года.