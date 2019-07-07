Главный дизайнер Audi Марк Лихте считает, что через десять лет в автомобилях не будут устанавливать сенсорные экраны.
Audi может отказаться от тачскринов в своих автомобилях
07.07.2019 18:33
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Об этом он заявил в интервью Autocar. При этом представитель марки отметил, что компании возможно откажутся от тачскринов.
В данный момент происходит все с точностью наоборот, так как сенсорные панели заменяют привычные кнопки и шкалы.
Дисплеи уже устанавливают вместо блока климатической установки, панели приборов и для управления мультимедийными возможностями транспортного средства.
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
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