Audi может отказаться от тачскринов в своих автомобилях

Главный дизайнер Audi Марк Лихте считает, что через десять лет в автомобилях не будут устанавливать сенсорные экраны.

Об этом он заявил в интервью Autocar. При этом представитель марки отметил, что компании возможно откажутся от тачскринов.

В данный момент происходит все с точностью наоборот, так как сенсорные панели заменяют привычные кнопки и шкалы.

Дисплеи уже устанавливают вместо блока климатической установки, панели приборов и для управления мультимедийными возможностями транспортного средства.

Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.