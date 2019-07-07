Новый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Как известно, компания Volkswagen выделила Jetta в отдельный бренд, в модельной линейке которого будут предлагать недорогие автомобили.

Первым из них становится кроссовер с названием Jetta VS5, который уже добрался до дилеров. Компания отправила первую партию кроссоверов в автосалоны, в качестве выставочных образцов. Ожидается, что в ближайшее время стартуют продажи новинки.

Что касается самого Jetta VS5, то он представляет собой более доступную версию модели Skoda Karoq. Модель получила следующие габариты: 4 419/1 841/1 616 мм, расстояние между осями — 2 630 мм.

Дизайн автомобиля оригинальный, а в салоне предлагается большой сенсорный экран мультимедийной системы, а также руль с горизонтальной планкой.

Линейка двигателей будет представлена турбированным двигателем объёмом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться автоматическая КП Aisin, которая работает только с переднеприводной системой.

По предварительным данным, Jetta VS5 получит ценник около 119 900 юаней или 1,1 млн рублей.