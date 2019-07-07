Toyota Camry стала бестселлером бренда на российском рынке

Японский бренд на российском рынке в июне показал отрицательную динамику продаж на 6 процентов до 8 548 реализованных единиц.

С начала года объёмы продаж составили 45 502 реализованных экземпляра, что на один процент меньше.

Бизнес-седан Toyota Camry стал бестселлером бренда в России по итогам июля, который разошелся тиражом в количестве 3 002 ед., что на 6% хуже.

Второй результат показал кроссовер RAV4. Эта модель показала рост продаж на 11% до 2 620 реализованных единиц.

Между тем напомним, что в прошлом месяце в России стартовал прием заказов на возрожденную Toyota Supra, лимитированную версию которой дилеры продали за четыре часа.