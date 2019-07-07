Японский бренд на российском рынке в июне показал отрицательную динамику продаж на 6 процентов до 8 548 реализованных единиц.
Toyota Camry стала бестселлером бренда на российском рынке
07.07.2019 17:33
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С начала года объёмы продаж составили 45 502 реализованных экземпляра, что на один процент меньше.
Бизнес-седан Toyota Camry стал бестселлером бренда в России по итогам июля, который разошелся тиражом в количестве 3 002 ед., что на 6% хуже.
Второй результат показал кроссовер RAV4. Эта модель показала рост продаж на 11% до 2 620 реализованных единиц.
Между тем напомним, что в прошлом месяце в России стартовал прием заказов на возрожденную Toyota Supra, лимитированную версию которой дилеры продали за четыре часа.
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