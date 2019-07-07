Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли в РФ на 7,3%

К такому выводу пришли аналитики «Автостат» подводя итоги продаж автомобилей за период январь-май 2019 года.

В общей сложности на вторичном рынке было продано 739 люксовых автомобилей с пробегом, а этот результат оказался на 7,3% больше.

Больше всего за пять месяцев года было перепродано автомобилей марки Bentley. Доля таких авто составила 36% или 267 ед.

Второй результат показал Mercedes-Benz Maybach S-Class – 255 ед. и доля 35%. В тройке лидеров располагаются автомобили марки Maserati.

Таких авто с пробегом было продано 95 штук. Также на вторичном рынке купили 63 Rolls-Royce, по 27 Lamborghini и Ferrari, а также 6 Aston Martin.

Более половины из реализованных люксовых машин пришлось на Москву и Подмосковье.