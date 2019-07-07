Составлен рейтинг самых дешевых кроссоверов в России

Рейтинг самых доступных автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников был составлен на основании их стоимости по состоянию на начало июля.

В рейтинг, составленный автоэкспертами CarsWeek.ru, в общей сложности вошли пять кроссоверов, два из которых это модели китайских брендов.

При этом возглавляет ТОП отечественный внедорожник Лада 4х4, так как его стоимость стартует от 519 тыс. рублей. В данном случае речь идет о модели в трехдверном исполнении.

Еще дешевле этот автомобиль можно купить при использовании специальных программ от «АвтоВАЗа». На второй строчке оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый на российском рынке за 673 тыс. рублей.

Следующим в списке стал внедорожник «Шевроле Нива». Его стоимость по состоянию на начало июля составляет 680 тыс. рублей.

На четвертой и пятой строчке ТОПа расположились Lifan X50 и Renault Duster. Их дилеры в России продают по цене от 690 тыс. и 699 тыс. рублей соответственно.